На Кубани в прокуратуре заявили об отсутствии лицензии у водителя попавшего в ДТП автобуса

По данным следствия, он уснул за рулем

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Краснодарском крае, не имел лицензию на перевозку пассажиров. Кроме того, установлено, что автобус следовал на летних шинах. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

"У водителя автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров. Он [автобус] следовал на летней резине. За последние два года водитель 40 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, штрафы не оплачивал", - сообщил представитель ведомства.

ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Нальчик, произошло в 03:02 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м км трассы Р-217. По данным ГУ МВД по региону, пять человек, в том числе два пассажира и водитель автобуса, а также водитель и пассажир грузовика, погибли. Также, по информации следственного управления СК по региону, пострадали девять пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, по предварительным данным следствия, водитель уснул за рулем.