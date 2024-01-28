28 января, 10:52
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 28 января. Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет", - написал он.

По словам губернатора, осколки уничтоженного беспилотника повредили штукатурку жилого дома. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз. 

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