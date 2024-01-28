В Казани в лаборатории больницы произошел пожар

Никто не пострадал

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожар произошел в лаборатории административного здания городской больницы в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Казани возгорание произошло в лаборатории на втором этаже административного здания горбольницы. Самостоятельно эвакуировались 23 человека. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что немногими более получаса потребовалось пожарным МЧС России на дорогу и ликвидацию открытого горения. "Огонь потушен на 60 кв. м с участием 59 огнеборцев и 20 единиц техники", - добавили в ведомстве.