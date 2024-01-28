Глава СЖР заявил, что напавшие на журналистов "Известий" могут попасть в колонию

Владимир Соловьев также предложил пострадавшим помощь юристов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Люди, напавшие на журналистов "Известий", могут по приговору суда лишится свободы на срок до шести лет за свои действия, сообщил ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он также выразил надежду, что нападавшие будут наказаны, и предложил пострадавшим помощь юристов Центра юридической помощи СЖР.

Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело после избиения журналистов "Известий" на семинаре блогера в Московской области, сообщили в пресс-службе областного главного следственного управления СК. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

"Нападения на журналистов совершенно не приемлемы, тем более при исполнении ими служебных обязанностей. В произошедшем событии налицо признаки преступления по статье 144 УК РФ - воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Мало кто знает, но по этой статье, если напасть на журналиста при исполнении им служебных обязанностей, можно сесть в тюрьму на срок до 6 лет. Надеюсь, что справедливость восторжествует, нападавшие будут наказаны", - сказал он.

Соловьев также отметил, что журналисты "Известий", при необходимости, могут обращаться в Центр юридической помощи Союза журналистов России. "Наши опытные юристы готовы бесплатно помочь", - сказал он.