В левобережной части Херсонщины дроны ВСУ атакуют весь транспорт

Одновременно насчитывали до 30 дронов в небе в районе Новых Лагерей, которые двигались со стороны Корсунки, заявил управляющий делами поселка Днепряны Новокаховского округа Валерий Козлов

ГЕНИЧЕСК, 28 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время выбрали целью любой транспорт в населенных пунктах на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил ТАСС управляющий делами поселка Днепряны Новокаховского округа Валерий Козлов, который отвечает также за села к западу от Новой Каховки.

"Одновременно насчитывали до 30 дронов в небе в районе Новых Лагерей, которые двигались со стороны Корсунки. Десяток задержался, бомбил по Новым Лагерям, часть пошла на Песчаный, и часть пошла на Крынки. <...> Сейчас они выводят из строя весь гражданский автотранспорт по направлениям Обрывки, Масловка, Песчаное, Новые Лагери. Крайняя сторона - конец Днепрян", - рассказал Козлов.

Он добавил, что беспилотники особо стараются уничтожить гражданский спецтранспорт: машины скорой помощи, пожарных частей и коммунальных служб. При этом, по словам Козлова, во всех селах обеспечена подача воды, газа и электричества, а власти продолжают поставлять туда гуманитарную помощь.

"В Корсунках раньше было 700 домовладений, сейчас осталось на самой последней улице с десяток целых домов только. В Новых Лагерях домов 15 домов разрушено, остальные нежилые или пострадали. <...> В Днепрянах очень сильно разрушены набережные улицы, которые ближе к линии обороны", - уточнил управляющий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Новая Каховка два дня подряд подвергалась массированной атаке со стороны ВСУ. В субботу там была ранена женщина, уничтожено несколько личных автомобилей и маршруток, в воскресенье один мирный житель погиб и еще один пострадал.