МВД Турции сообщило о задержании обоих стрелявших в стамбульской церкви

Их доставили в управление безопасности Стамбула для проведения следственных действий, рассказал глава ведомства Али Ерликая

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Полиция задержала двух человек, устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"Задержаны два человека, которые подозреваются в убийстве сегодня утром в церкви Святой Марии [в Стамбуле] нашего соотечественника Тунджера Джихана", - написал министр в X (ранее Twitter).

По его словам, они доставлены для проведения следственных действий в управление безопасности Стамбула.

Прокуратура начала расследование происшествия.

Ранее Ерликая сообщил, что инцидент произошел около 11:40 по местному времени в церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.