В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью

БПЛА был самолетного типа

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили над Брянской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказали в Минобороны.

Как добавили в ведомстве, попытку террористической атаки ВСУ на территории России пресекли в ночь с 28 на 29 января. Киевский режим использовал беспилотник самолетного типа.