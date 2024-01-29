В Ростовской области в результате падения БПЛА получили повреждения корпуса лагеря

По словам губернатора Василия Голубева, пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник в Ростовской области, после падения и детонации взрывного устройства повреждены корпуса загородного лагеря. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

"Сегодня утром на территории Неклиновского района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере", - написал он в своем Telegram-канале

Глава региона добавил, что зимой лагерь не работает, пострадавших нет.