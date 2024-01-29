Белгородскую область атаковали около 10 украинских беспилотников за сутки

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадал человек

ТАСС, 29 января. Белгородскую область атаковали порядка 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, по населенным пунктам региона было выпущено более 40 снарядов. В результате действий ВСУ пострадал человек, также повреждены два дома и легковой автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Солнцевка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 28 января повреждения выявлены в поселке Разумное - в одном частном жилом домовладении посечен фасад, также поврежден один легковой автомобиль, в селе Беловское в одном частном жилом домовладении повреждена крыша", - написал он.

В Борисовском районе в воскресенье по окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ выпустили 36 гранатометных выстрелов и осуществили обстрел из пулемета - зафиксировано 50 выстрелов. Также на окраине хутора противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе.

В Волоконовском районе над селом Тишанка 28 января был сбит БПЛА самолетного типа. В Грайворонском округе по окраине села Дроновка ВСУ выпустили шесть минометных снарядов, на окраине села Новостроевка-Вторая и окраине хутора Байрак с БПЛА сброшено по два взрывных устройства.

В Краснояружском районе на территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье дроном-камикадзе атакован экскаватор, в результате взрыва пострадал рабочий. На данный момент его состояние врачи оценивают как тяжелое, мужчина в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ.