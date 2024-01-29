В Свердловской области убийцу фельдшера скорой помощи приговорили к 17 годам

Мужчина также обязан выплатить по 4 млн рублей матери и жене погибшего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, убившего фельдшера скорой помощи, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК РФ, и назначить наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы 1,5 года", - сказала судья.

Кроме того, суд обязал мужчину выплатить по 4 млн рублей матери и жене погибшего. Подсудимый свою вину признал лишь частично, заявив, что у него не было умысла на убийство или хулиганство. Ранее следствие предъявило ему обвинение по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).

Супруга и мать медбрата просили суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного заключения, а также 20 млн рублей компенсации морального вреда.

В апреле 2023 года в Березовском бригада скорой помощи прибыла на вызов, где медработников встретил муж пациентки, который ранил медика Степана Шабурова в область груди. Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, его оперативно доставили в Березовскую центральную городскую больницу, однако потерпевший вскоре умер в медицинском учреждении.

В ноябре президент РФ Владимир Путин наградил Степана Шабурова медалью Луки Крымского посмертно.