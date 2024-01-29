Датчик пожара в самолете из Харбина сработал при подлете к Якутску

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что пострадавших нет

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Экипаж самолета авиакомпании "Якутия" на рейсе из Харбина в Якутск сообщил о срабатывании датчика пожарной сигнализации при подлете к аэропорту, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, 29 января 2024 года экипаж воздушного судна авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс по маршруту Харбин - Якутск, на подлете к аэропорту сообщил о срабатывании датчика пожарной сигнализации в переднем багажном отсеке. В 17:10 (11:10 мск) самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутск, пассажиры эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, рейс из Харбина (КНР) в Якутск выполнял самолет Sukhoi Superjet 100. Эвакуированы свыше 30 пассажиров и членов экипажа. На месте происшествия находятся экстренные службы. По внешней разведке открытого огня не обнаружено, имелся слабый запах дыма.