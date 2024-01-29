В Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве за громкую музыку

По информации следствия, мужчины громко слушали музыку в машине и этим вызвали раздражение подозреваемого

ТАСС, 29 января. Житель Саранска, подозреваемый в убийстве двух мужчин из-за слишком громко включенной музыки, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему горожанину. Фигурант уголовного дела подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

Тела двух мужчин с ножевыми ранениями обнаружили возле припаркованной у многоэтажного дома машины около 2 часов ночи 27 января. По информации следствия, подозреваемый нанес колото-резаные удары потерпевшим, после чего пострадавшие умерли. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

По предварительным данным, к убийству причастен 43-летний житель дома. Как полагает следствие, преступление совершено в ходе ссоры, возникшей из-за того, что мужчины громко слушали музыку в машине, чем вызвали гнев подозреваемого.