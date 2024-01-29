В ДНР "азовца" приговорили к 25 годам колонии заочно за приказ об убийстве мирного жителя

Владислава Дашковского объявили в международный розыск

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Украинский военнослужащий из полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) заочно приговорен к 25 годам заключения за приказ о расстреле мирного жителя в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка особого назначения "Азов" Владиславу Викторовичу Дашковскому. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", - говорится в сообщении.

Дашковскому заочно назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск.

Следствием установлено, что 12 апреля 2022 года военнослужащими "Азова" был задержан и доставлен в административное здание в Мариуполе мирный гражданин. Однако Дашковский, полагая, что задержанный поддерживает СВО и оказывает содействие вооруженным силам ДНР и РФ, отдал приказ расстрелять мужчину.