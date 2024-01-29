Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения в селе Белгородской области

ТАСС, 29 января. Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали село Тишанка в Белгородской области, повреждена линия газоснабжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль", - проинформировал глава региона.
По словам губернатора, оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.