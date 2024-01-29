Суд в Петербурге приговорил мобилизованного к семи годам колонии за дезертирство

Сергей Медведев без уважительных причин не явился из увольнения в подразделение войсковой части

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Военный суд в Санкт-Петербурге признал виновным в дезертирстве мобилизованного, который осенью 2023 года не вернулся в свое подразделение из увольнения и скрывался от командования. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"224-й гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении Сергея Медведева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

Военный суд установил, что Медведев без уважительных причин не явился из увольнения в подразделение войсковой части, чтобы уклониться от прохождения службы в период мобилизации. Мужчина скрывался от командования и правоохранительных органов. Сначала он уехал к месту своего жительства, где неофициально устраивался разнорабочим на строительные площадки, а после работал рыболовом в Ленинградской области, где его в октябре 2023 года и задержали полицейские.

На процессе подсудимый подтвердил обстоятельства неявки на службу, но заявил, что намерения вовсе уклониться от ее прохождения у него не было. Убыв к месту жительства, он понял, что совершил дисциплинарный проступок и испугался ответственности, поэтому обратно в воинскую часть не вернулся. По словам Медведева, он рассчитывал на прекращение мобилизации и освобождение от ответственности.