Севший в Якутске со сработавшим датчиком пожара самолет отстранили от полетов

Судно отбуксировали в ангар

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Якутия", вылетевший из Харбина и приземлившийся в Якутске со сработавшим датчиком пожарной сигнализации, отстранили от полетов. Об этом сообщили в авиакомпании.

"29 января при выполнении рейса SYL 502 по маршруту Харбин - Якутск во время снижения воздушного судна сработал датчик задымления в переднем багажном отсеке. Согласно установленным правилам, экипаж выполнил все необходимые процедуры, необходимые в подобных ситуациях. Воздушное судно SSJ-100 произвело благополучную посадку в аэропорту Якутска в 17:10 местного времени. Наземными службами возгорание не подтверждено. Воздушное судно отстранено от полетов для выяснения причин неисправности и их устранения", - сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

По данным представителя Росавиации, в 18:15 (12:15 мск) самолет отбуксировали в ангар, аэропорт был закрыт для приема и выпуска воздушных судов с 17:25 (11:25 мск) до 19:30 (13:30 мск). Расследованием займется Саха (Якутское) МТУ Росавиации.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщали ранее в региональном управлении МЧС России, эвакуировали более 30 пассажиров и членов экипажа. По внешней разведке не был обнаружен открытый огонь, имелся слабый запах дыма. Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, пострадавших нет.