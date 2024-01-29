В ЛНР две несовершеннолетние пострадали при обстреле жилого дома со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли дом в Новодружеске

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Две несовершеннолетние девочки получили ранения в Луганской Народной Республике (ЛНР) при обстреле жилого дома со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на главу республиканского Минздрава Наталию Пащенко.

"ВСУ обстреляли жилой дом в Новодружеске, пострадали две несовершеннолетние девочки, учащиеся пятого и седьмого классов. Одну из девочек оперируют в местной больнице, вторую после оказания помощи направили в детскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Министр отметила, что сейчас врачи прикладывают все возможные усилия, чтобы спасти их жизни.