Число эпизодов мошенничества в деле Аяза Шабутдинова могут увеличить до 40

Как отметил адвокат Калой Ахильгов, с момента ареста с блогером не проводится следственных действий

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. МВД считает блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова причастным к порядка 40 эпизодам мошенничества. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

"На сегодняшний день Аязу предъявлены обвинения по 15 эпизодам мошенничества, но МВД утверждает, что установило причастность нашего подзащитного к 40 эпизодам. В ближайшее время появятся новые обвинения, но мы к этому готовы", - сказал он. По его словам, с момента ареста с блогером не проводится следственных действий. "Его личные счета арестованы, но счета его компании "Like Центр" - нет", - отметил защитник, не уточнив сумму арестованных денег.

В понедельник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Шабутдинова на решение о продлении ему ареста на срок до 16 февраля. В его отношении расследуется дело по 15 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Вину он не признает.

По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него 1,9 млн подписчиков.