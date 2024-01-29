В Волгограде иностранца осудили за смерть несовершеннолетней от наркотиков

Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам колонии строгого режима

ВОЛГОГРАД, 29 января. /ТАСС/. Суд в Волгограде приговорил к 15 годам колонии строгого режима гражданина Узбекистана, склонившего трех девушек попробовать наркотические средства, одна из которых после этого умерла. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре уточнили, что фигуранту также инкриминировалось покушение на сбыт наркотиков путем обустройства тайников.

Весной 2023 года следователи в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении уроженца ближнего зарубежья, склонившего трех девушек попробовать наркотические средства. По данным следственного управления СК РФ по Волгоградской области, 24-летний подозреваемый в одном из заведений на ул. Набережная 62-й Армии Волгограда познакомился с тремя девушками, две из которых были несовершеннолетними. Молодой человек предложил им попробовать запрещенное вещество, описав способ его употребления. После употребления наркотика 17-летняя девушка умерла. Понимая, что за содеянное он будет привлечен к уголовной ответственности, злоумышленник уехал из Волгоградской области, но по горячим следам его задержали в Астраханской области.