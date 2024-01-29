В селе Курской области частично нарушено электроснабжение из-за обстрела ВСУ

Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет безопасно, сообщил губернатор Роман Старовойт

КУРСК, 29 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Троицкое в Курской области, частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Также со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. Никто из жителей не пострадал. Частично нарушено электроснабжение в населенном пункте", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет безопасно. Кроме того, осколками повреждены два дома и один легковой автомобиль.