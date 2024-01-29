Суд оштрафовал двух мужчин за пробежку в нижнем белье после бани у "Москва-Сити"

Суд назначил им административный штраф в размере по 1 тыс. рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. рублей каждого из двух мужчин, выбежавших из мобильной бани на мороз в нижнем белье неподалеку от комплекса зданий "Москва-Сити" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненский районный суд города Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Установлено, что группа лиц при значительном скоплении граждан выбегала из передвижной бани в нижнем белье, окуналась в снег, нарушая тем самым общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте. Суд назначил административный штраф в размере по 1 тыс. рублей <...> - Ушакову Евгению Евгеньевичу и Кочелябину Сергею Алексеевичу", - сказали в пресс-службе.

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое молодых людей выбегают из передвижной бани, установленной на парковке у комплекса "Москва-Сити" и прыгают в снег.