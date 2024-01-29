29 января, 17:47,
обновлено 29 января, 17:52
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила несколько целей над Белгородской областью

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 29 января. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский Белгородской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Губернатор добавил, что есть повреждения в одном частном жилом доме в поселке Хотмыжск, там выбито окно, посечены машина и забор. Подворовой обход территории продолжится в светлое время суток. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине