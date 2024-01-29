Система ПВО сбила несколько целей над Белгородской областью

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 29 января. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский Белгородской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Губернатор добавил, что есть повреждения в одном частном жилом доме в поселке Хотмыжск, там выбито окно, посечены машина и забор. Подворовой обход территории продолжится в светлое время суток.