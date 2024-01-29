Порядка 120 жителей эвакуировали из дома в Подмосковье, где пошла трещина по фасаду

Эвакуированным предложили временное размещение в ДК "Космос", горячие напитки и перекус

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Порядка 120 жителей эвакуированы из дома в городе Пересвете Сергиево-Посадского округа, где пошла трещина по фасаду. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Акулов.

"В Пересвете в доме по ул. Октябрьской, 7 пошла трещина по фасаду. <...> Из-за угрозы обрушения эвакуировано 120 жителей, им предложено временное размещение в ДК "Космос", горячие напитки и перекус", - написал он в своем телеграм-канале.

Акулов уточнил, что в городе создан оперативный штаб по координации действий на месте повреждения фасада. На месте работают МЧС и полиция. Утром будет проведено обследование здания. "Предположительно к обеду инженеры смогут дать заключение о степени аварийности дома", - добавил он.

Причиной возникновения трещины, по информации управляющей компании, стали самовольные перепланировки собственниками квартир. "По информации УК ЖКЦ, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения. Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения", - подчеркнул глава округа. Он уточнил, что сейчас ситуация находится под контролем.

В областном главке МЧС РФ агентству уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет. Шесть спасателей работали на месте, обеспечивая безопасность.