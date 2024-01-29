Силы ПВО сбили три снаряда РСЗО "Ураган" ВСУ над Белгородской областью

Атаку совершили около 20:30

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России уничтожили три украинских снаряда от реактивной системы залпового огня "Ураган" над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"29 января 2024 года около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.