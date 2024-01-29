Система ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

ТАСС, 29 января. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Жуковского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Жуковского района силами ПВО Министерства обороны России", - написал он.

Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщили в Минобороны России, беспилотник выпустила украинская сторона, его уничтожили в 21:50.