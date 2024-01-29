В Подмосковье по факту возможного обрушения дома возбудили уголовное дело

На фасаде многоэтажки в Пересвете образовалась трещина, жильцов эвакуировали

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, по факту возможного обрушения дома в Пересвете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг управляющей компанией, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья жителей города (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

Следователи и криминалисты проводят осмотр, допрашивают свидетелей, в том числе сотрудников управляющей компании. "В ходе расследования будут установлены все обстоятельства, приведшие к деформации здания", - добавили в пресс-службе.

Прокуратура по данному факту проводит проверку. "В ходе проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, регламентирующего порядок содержания и ремонта дома", - сказали в надзорном ведомстве. Также городская прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

29 января в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Октябрьская в городе образовалась трещина на фасаде. Около 120 человек оперативно эвакуировали и временно разместили в ДК "Космос".