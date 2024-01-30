Над Брянской областью система ПВО РФ уничтожила еще один беспилотник

Пострадавших нет

ТАСС, 30 января. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один БПЛА над территорией Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он, отметив, что пострадавших и разрушений нет. По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы.