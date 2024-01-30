29 января, 21:11
Военная операция на Украине

Над Брянской областью система ПВО РФ уничтожила еще один беспилотник

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 30 января. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один БПЛА над территорией Трубчевского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

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"Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - написал он, отметив, что пострадавших и разрушений нет.  По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы. 

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РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине