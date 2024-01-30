Компания-судовладелец танкера "Остров Сахалин" заявила о сильном замедлении судна

По сведениям компании "Наяда", судно обратилось за помощью из-за риска невыполнения коммерческих обязательств

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Танкер "Остров Сахалин", который оказался в плотном ледовом поле недалеко от японского острова Хоккайдо, сильно снизил скорость и рискует не успеть выполнить свои коммерческие обязательства, потому и попросил помощи. Об этом ТАСС рассказал представитель компании-судовладельца "Наяда".

"Прежде чем входить в ледовое поле мы смотрели прогноз, но лед оказался толще чем по прогнозу, также появились торосы, из-за чего скорость судна пришлось сильно уменьшить до 1,5 узлов. У нас судно задействовано в коммерческих перевозках, поэтому если оно будет идти с такой маленькой скоростью, мы не успеем выполнить свои обязательства перед фрахтователем. Именно поэтому решили воспользоваться помощью", - сообщили в компании.

Там пояснили, что судно идет порожним в Находку для получения груза нефтепродутов, после чего отправится обратно в Петропавловск-Камчатский. На борту находится 19 человек экипажа, все здоровы. Запаса продуктов и топлива на нем на два месяца.

Накануне агентство Kyodo сообщило, что танкер "Остров Сахалин" (порт приписки Находка) оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 км от японского северного острова Хоккайдо. Танкер сообщил о своей проблеме японской стороне, и береговая охрана Японии направила к российскому танкеру спасательный ледокол, однако до наступления темноты высвободить судно не удалось. Сейчас на помощь танкеру пришло спасательное судно "Берингов Пролив".