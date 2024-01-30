Прокуратура запросила 19 лет строгого режима для Олега Кана

Его обвиняют в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко

ВЛАДИВОСТОК, 30 января. /ТАСС/. Гособвинение запросило в суде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима Олегу Кану. Прения сторон по делу об организации убийства прошли в Приморском краевом суде, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске "крабового короля" Олега Кана, обвиняемого в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко. С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также принимая во внимание личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин ориентировал суд на назначение Олегу Кану наказания в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кан обвиняется в организации убийства по найму, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Для этого он нашел исполнителя убийства и местного жителя Сахалинской области в качестве пособника за вознаграждение. Последний пригласил под обманным предлогом потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его для связи телефоном, номер которого передал организатору убийства.

"Следуя во Владивостоке поступившим инструкциям, Валерий Пхиденко прибыл к определенному организатором преступления месту - ресторану "Три богатыря", где исполнитель [убийства] в вечернее время произвел в находившегося в салоне автомобиля такси потерпевшего три прицельных выстрела в голову и грудь, повлекших его смерть. Поскольку Кан скрылся от следствия и суда за пределы Российской Федерации ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск", - уточняется в релизе.

Пособник преступления в августе 2011 году осужден за содействие убийству из корыстных побуждений.

Ранее Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморского края иски о взыскании почти 400 млрд рублей с Олега Кана и другого предпринимателя Дмитрия Дремлюги. Как следует из определений суда, ведомство требует отмену выданных бизнесменам квот Росрыболовства на вылов биоресурсов, взыскания средств для возмещения ущерба и конфискации недвижимости. Надзорное ведомство считает, что фигуранты установили иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России и создали угрозу экономической безопасности. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры.

О бизнесмене Олеге Кане

Олег Кан родился в 1967 году в Невельске, Сахалинской области, и с 2009 года занимался развитием крабового промысла на Дальнем Востоке России. В 2015 году из-за резкого падения курса рубля стремительно выросла маржинальность добычи краба, что позволило Кану серьезно расширить бизнес, приобретать активы в Приморье и на Сахалине, построить завод по переработке краба и морепродуктов в Невельске, создать благотворительный фонд. Этим он приобрел известность за пределами рыбопромыслового сообщества. В 2018 году следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Пхиденко, по которому Олег Кан проходил подозреваемым.