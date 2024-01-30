Над Брянской областью силы ПВО РФ сбили БПЛА самолетного типа

Пострадавших нет

ТАСС, 30 января. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Навлинским районом Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Навлинского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам губернатора, оперативные и экстренные службы работают на месте.