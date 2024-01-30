В Ленобласти полицейские задержали 14-летнего водителя после погони и стрельбы

В салоне автомобиля также находились двое несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ленинградской области задержали в результате погони и стрельбы из табельного оружия 14-летнего подростка, управлявшего автомобилем. В машине также были несовершеннолетние пассажиры, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Было организовано преследование автомобиля. <...> Инспектор ДПС произвел один выстрел в воздух и три прицельных в сторону автомобиля правонарушителя, после чего ВАЗ вылетел на обочину. Нарушитель ПДД задержан. Им оказался 14-летний подросток, житель города Тихвина, не имевший права управления транспортным средством. Также в салоне автомобиля находились парень и девушка, знакомые нарушителя", - говорится в сообщении.

Наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ с нарушением правил тонировки во время патрулирования у дома 70 на улице Карла Маркса в Тихвине. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение. Началось преследование, при попытке скрыться от полицейских водитель ВАЗ неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге. Было принято решение применить табельное оружие для остановки автомобиля. Инспектор ДПС произвел один выстрел в воздух и три прицельных в сторону автомобиля правонарушителя, после чего ВАЗ вылетел на обочину.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Всех несовершеннолетних доставили в отдел полиции для проверок, после чего передали законным представителям.

Предварительно установлено, что машина принадлежит матери подростка, он воспользовался автомобилем без спроса. Составлены административные протоколы. Законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).