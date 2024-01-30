Самолет авиакомпании "Сибирь" не смог вылететь из Улан-Удэ из-за технической неисправности

Борт отстранили от эксплуатации

УЛАН-УДЭ, 30 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Сибирь", следовавший из Улан-Удэ в Москву, не смог отправиться по маршруту из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 10 часов местного времени (05:00 мск) в международном аэропорту Байкал при разбеге по взлетно-посадочной полосе самолета командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь", планировавшего вылет в Москву, принято решение о возврате к месту стоянки по причине подозрения на наличие технической неисправности. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, которые будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении.

Как следует из данных на сайте аэропорта Байкал, рейс выполняется самолетом Airbus. В настоящее время продолжается регистрация пассажиров. По расписанию вылет должен был состояться в 09:30 (04:30 мск), он перенесен на 17:00 (12:00 мск).

Как уточнили в Telegram-канале пресс-службы Росавиации, самолет авиакомпании S7 прервал взлет из-за помпажа двигателя: "Boeing 737-800 авиакомпании S7 прервал взлет из-за помпажа двигателя, пробег окончен в пределах взлетно-посадочной полосы, воздушное судно зарулило на стоянку самостоятельно, отстранено от полетов, проводится оценка технического состояния самолета". На борту были шесть членов экипажа и 170 пассажиров, в Москву их доставит резервное судно. "Никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. В период ожидания выполнения рейса прокуратурой контролируется соблюдение авиакомпанией прав пассажиров.

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.