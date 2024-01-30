Бастрыкин потребовал доклад по делу о трещине на фасаде дома в Подмосковье

После возникновения трещины на фасаде дома порядка 120 человек оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК "Космос"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту возникновения трещины на фасаде жилого дома в городе Пересвет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

В понедельник в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Октябрьской в Пересвете образовалась трещина на фасаде. Порядка 120 человек оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК "Космос". По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.