Жителя Белгородской области приговорили к 21 году за изнасилование дочери

По версии следствия, мужчина подвергал ребенка насилию на протяжении пяти лет

ТАСС, 30 января. Суд в Белгородской области приговорил местного жителя к 21 году колонии строгого режима за насилие над малолетней дочерью, которое продолжалось на протяжении пяти лет. Также с него взыскано 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба Алексеевского райсуда Белгородской области.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Красненского района Белгородской области, который совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. <...> Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года и установлением ограничений в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей в возмещение морального вреда взыскано 2 млн рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Установлено, что малолетняя дочь подвергалась на протяжении пяти лет сексуальному насилию со стороны отца, что повлекло причинение тяжкого вреда ее здоровью, а в последние два года - также истязанию.

Мужчина признан виновным в шести эпизодах ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), в шести эпизодах ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).