Трем мужчинам за прыжки с парашютом с крыши в Москве назначили административный арест

Наказание продлится от 5 до 7 суток

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы назначил административный арест трем мужчинам, которые прыгнули с парашютом со строящегося здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал троих мужчин, которые совершили прыжки с парашютом с крыши строящегося здания, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Им назначено наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 7 суток", - сказала представитель суда.