Центральный окружной военный суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову

Ему продлили арест на шесть месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге продлил срок ареста в отношении аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о решении суда в отношении Мифтахова.

Мифтахов был задержан 4 сентября на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Вину он не признает. В новом деле речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, совершенного в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года. В ходе беседы с заключенными в колонии он одобрил действия террориста, следует из материалов дела.

В январе 2021 года Головинский суд Москвы признал Мифтахова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил ему шесть лет колонии.