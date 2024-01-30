В Чувашии из школы уволили подозреваемую в совершении теракта учительницу

В управлении образования администрации Чебоксар опровергли слухи о наличии судимости у педагога

ЧЕБОКСАРЫ, 30 января. /ТАСС/. Учительницу начальных классов в Чувашии, которую подозревают в совершении террористического акта из-за попытки поджечь школу, уволили. Об этом сообщает управление образования администрации города.

"30 января с учителем начальных классов школы № 10 города Чебоксары, пытавшейся совершить поджог [школы], в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, администрацией школы трудовой договор расторгнут", - отмечается в сообщении.

29 января учителя отстранили от работы. В управлении опровергли слухи о наличии судимости у педагога. "Информация, распространенная в СМИ и соцсетях о якобы имеющейся у нее судимости, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило в отношении учительницы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Правоохранители полагают, что вечером 28 января подозреваемая записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины и "с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог школы". Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В следственном управлении по итогам допроса сообщили, что противоправные действия, в том числе по получению кредитов и переводе денег на неизвестные счета, совершались по указанию неустановленных лиц. Помимо этого, ведомство приняло к производству уголовное дело в отношении подозреваемой по факту хищения двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах.