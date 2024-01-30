В ДНР суд приговорил к 18 годам "азовца", удерживавшего в подвале двух мариупольцев

Один из заложников Юрия Мозгового умер без медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима боевика "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Юрия Мозгового, который в апреле 2022 года насильно удерживал в подвале двух мариупольцев, один из которых умер без медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в апреле 2022 года Мозговой, находясь в подвале одного из жилых домов в Мариуполе, незаконно и под угрозой применения оружия удерживал двух мирных жителей. Один из них, лишенный возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, скончался", - сообщили в ГВП.

Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух лиц с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).