В Удмуртии при столкновении пяти автомобилей погибла девушка

Пострадали шесть человек

ТАСС, 30 января. В Удмуртии в результате столкновения пяти легковых автомобилей шесть человек пострадали, еще один погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Информация о ДТП поступила около 15:00. Авария произошла на дороге Ижевск - Воткинск. "По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля Lada Largus и два Datsun. Шесть человек пострадали. К сожалению, есть погибшая - девушка около 25 лет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД региона, участниками ДТП стали три автомобиля. По предварительной информации, 33-летний водитель "Лады Ларгус" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с машиной Datsun on-DO под управлением 35-летней женщины. Третьим участником происшествия стал автомобиль Datsun под управлением 69-летнего мужчины.

В результате аварии погибла девушка, которая ехала в Datsun on-DO.