В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

САРАТОВ, 30 января. /ТАСС/. Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух машин в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 17:40 (16:40 мск - прим. ТАСС) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи села Безымянное произошло столкновение Hyundai и Kia. В результате ДТП три человека погибли и двое пострадали", - сообщил Юрин со ссылкой на начальника областной службы спасения Никиту Зраду.

По его словам, пострадавших в тяжелом состоянии госпитализируют. Прибывшие на место спасатели извлекают пострадавших и тела погибших. Обстоятельства произошедшего выясняются.