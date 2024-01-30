В ДНР в результате атаки со стороны ВСУ погибла женщина

Еще один мужчина пострадал

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Женщина погибла, один мужчина получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 30 января по состоянию на 19:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В Горловке в поселке Пантелеймоновка погибла женщина 1970 г. р. В Никитовском районе города по ул. Артемовское шоссе, 121, ранен мужчина 1978 г. р." - говорится в сообщении.

Под обстрелы также попал Куйбышевский район Донецка, повреждены честные дома.