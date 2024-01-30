Суд в Москве арестовал мужчину по делу о нападении на полицейских на Манежной площади

Андрея Чальцева заключили под стражу по статье о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал 22-летнего Андрея Чальцева, который подозревается в нападении на троих полицейских на Манежной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чальцева А. С., подозреваемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья), и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

По данным следствия, в понедельник мужчина, находясь около входа в одну из столичных гостиниц на Охотном ряду в Москве, распылил в лица трех сотрудников полиции содержимое перцового баллончика. После этого толкнул одного из них. Вскоре нападавший был задержан. Им оказался приезжий из Ставропольского края Чальцев. Он признал вину в содеянном.

В результате этого нападения один из полицейских получил ожоги глаз и ушибы.