Один из пострадавших в ДТП на Урале хоккеистов находится в тяжелом состоянии

Хоккейная команда "Кедр" открыла сбор средств для помощи семьям пострадавших и погибших в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Один из двух несовершеннолетних хоккеистов, которые пострадали в результате ДТП в Свердловской области, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"[Это] правда, [один из пострадавших находится в тяжелом состоянии]", - ответили в ведомстве на соответствующий вопрос.

Хоккейная команда "Кедр" из Новоуральска (Свердловская область) открыла сбор средств для помощи семьям пострадавших и погибших в ДТП.

Авария произошла утром 29 января. У автобуса во время движения лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Citroen. В автобусе находились 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель. Погибли четыре человека: водитель, два пассажира автомобиля и тренер хоккейной команды. Еще два человека пострадали.