В Прикамье суд приговорил экс-зампреда правительства к четырем годам колонии за хищения

По предварительным данным, сумма ущерба, причиненная Еленой Лопаевой бюджету края, оценивается в 67,7 млн рублей

ПЕРМЬ, 31 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елену Лопаеву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав ее виновной в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил признать Лопаеву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом 500 тыс. рублей, с отбыванием в колонии общего режима. <...> Взять под стражу в зале суда", - сообщила судья на процессе.

Ранее гособвинение запросило для фигурантки наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей по делу о хищении бюджетных средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век". В отношении Лопаевой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Лопаева была задержана в январе 2022 года. По версии следствия, занимая должность зампредседателя правительства Пермского края, она вступила в сговор с руководителем фонда Еленой Найдановой для хищения денег. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненная бюджету края, оценивается в 67,7 млн рублей.

К рассмотрению уголовного дела суд приступил в июне 2023 года. После нескольких заседаний суда вторая обвиняемая по уголовному делу - бывший директор благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" Найданова - была объявлена в розыск, а материалы в отношении нее были выделены в отдельное производство. Лопаева в ходе судебных заседаний свою вину не признала.