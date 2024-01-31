ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Тишанка Белгородской области

В результате налета поврежден инфраструктурный объект связи

ТАСС, 31 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Тишанка Белгородской области, в результате поврежден инфраструктурный объект связи.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи", - написал он.

По словам губернатора, аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.