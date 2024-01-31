В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
В красной зоне находятся Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области.
Предупреждение об угрозе с воздуха прозвучало также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Позднее воздушная тревога распространилась на Кировоградскую и Николаевскую области Украины.
В новость были внесены изменения (15:43 мск) - обновлена информация о тревоге.