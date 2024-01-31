В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет, в частности, о Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В красной зоне находятся Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области.

Предупреждение об угрозе с воздуха прозвучало также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Позднее воздушная тревога распространилась на Кировоградскую и Николаевскую области Украины.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) - обновлена информация о тревоге.