СК предъявил обвинения водителю и владельцу автобуса, попавшего в ДТП на Урале

В результате аварии 29 января погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Свердловской области предъявило обвинения водителю автобуса и предпринимателю, транспортное средство которого попало в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках расследования уголовного дела следователем СК 54-летнему индивидуальному предпринимателю из города Новоуральска, осуществляющему деятельность в сфере пассажирских перевозок, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. В свою очередь, 60-летнему водителю, управлявшему попавшим в ДТП автобусом, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ.", - сообщили в Telegram-канале СК РФ.

В настоящее время уголовные дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) соединены в одно производство.

Авария произошла 29 января. У автобуса во время движения лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Citroen. В автобусе находились 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель. Погибли четыре человека: водитель, два пассажира автомобиля и тренер хоккейной команды. Еще два человека пострадали.