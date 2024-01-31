На Урале владельца попавшего в ДТП автобуса с хоккеистами отправили в СИЗО

Евгений Лобов будет находится под стражей до 28 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Невьянский городской суд отправил индивидуального предпринимателя, чей автобус вез детскую хоккейную команду и попал в аварию, в СИЗО до 28 марта включительно. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Постановлением суда [предприниматель] Евгений Лобов был взят под стражу по 28 марта 2024 года включительно", - сказали в суде.

Суд также ранее арестовал по 28 марта водителя Игоря Миненко.

Ранее сообщалось, что индивидуальному предпринимателю из города Новоуральска, осуществляющему деятельность в сфере пассажирских перевозок, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 60-летнему водителю, управлявшему автобусом, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Уголовные дела соединены в одно производство.

Авария произошла утром 29 января. У автобуса во время движения лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Citroen. В автобусе находились 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет, а также тренер и водитель. Погибли четыре человека: водитель, два пассажира автомобиля и тренер хоккейной команды. Еще два человека пострадали.