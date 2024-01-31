В Дагестане уволили школьную учительницу после видео с пощечинами ученикам

Региональная прокуратура организовала проверку

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Учительница школы в Левашинском районе Дагестана уволена после опубликованного видео с пощечинами ученикам. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования района.

"Учительница в настоящее время уволена", - сообщили в управлении района.

Проверку также организовала региональная прокуратура. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами образовательной организации требований законодательства об образовании и о несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях было распространено видео, снятое в Левашинской школе, на котором видно, как учительница наносит двоим стоявшим у доски подросткам пощечины и кричит на них. Как сообщили в пресс-службе Минобразования региона, по указанному инциденту была организована проверка управлением образования Левашинского района.