В Белгородской области при атаке БПЛА со стороны ВСУ повреждены газопровод и ЛЭП

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что беспилотником был атакован мемориал

ТАСС, 31 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов-камикадзе село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, повреждены линия электроснабжения и газопровод, а также мемориал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших. В результате первого взрыва в частном домовладении выбиты окна, посечены кровля и забор. В результате второго взрыва поврежден гараж частного домовладения. Еще одним снарядом повреждены линии газо- и электроснабжения", - проинформировал глава региона.

Также, по словам Гладкова, беспилотником был атакован мемориал. "Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишне. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", - добавил губернатор.